L’offerta del diavolo | leva Cristo tieni i valori

(Di sabato 24 agosto 2024) Un nuovo saggio del «Timone» raccoglie «41 spunti per cattolici ancora credenti» dell’ex arcivescovo di Bologna Giacomo Biffi, morto nel 2015. Il cardinale mette in guardia: Gesù deve rimanere il contenuto della fede. Pace, difesa della natura e dialogo da soli non bastano.