Lo sconforto di una studentessa quando l’impegno non basta | Mi piace veramente tanto quello che studio ma non passo neanche un esame

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di sabato 24 agosto 2024) Il percorso universitario è spesso idealizzato come un periodo di crescita personale e di realizzazione, ma la realtà può rivelarsi ben diversa. Lo sa bene unadi 21 anni iscritta a Scienze e Tecnologie Agrarie che, in un post su Reddit, ha condiviso il suo profondoper i risultati accademici che stentano ad arrivare nonostante l'impegno e la passione per la materia. L'articolo Lodi unanon: “Miche, ma nonun” .