LIVE – Vuelta 2024 ottava tappa Ubeda-Cazorla | tutti gli aggiornamenti in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 agosto 2024) Laa Espanaprosegue con l’. La sorpresa Ben O’Connor ha conservato la maglia rossa anche nella settimaed è atteso ai nastri di partenza per riconfermare la testa della generale. I corridori saranno impegnati nei 159 km da Úbeda a. Prova ‘medium mountain’ con partenza e arrivo in quota. Dai 740 metri di Úbeda si arriverà ai 1040 di. Un GPM di seconda categoria (Puerto Mirador de las Paolomas, 7.3 km al 5.7% di pendenza media) e uno di terza categoria (Sierra de, 4.8 km al 7.1%), che coinciderà con il terzo arrivo in salita della corsa iberica. Partenza fissata per le 13.30 e arrivo in programma per le 17.20. Sportface vi terrà aggiornati minuto per minuto dalla partenza dial traguardo di