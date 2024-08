LIVE – Sonego-Michelsen 2-0 finale Atp Winston-Salem 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 agosto 2024) Ilcon latestuale di, match valido per ladell’Atp 250 di, torneo in corso di svolgimento sul cemento statunitense. Primastagionale per il tennista azzurro, approdato all’atto conclusivo nella Carolina del Nord senza aver perso neppure un set. Sfiderà per la seconda volta in carriera il beniamino di casa(sconfitto quest’anno nel Challenger di Cagliari) e lo farà da sfavorito. In caso di vittoria,tornerebbe in top 50 e conquisterebbe il quarto titolo in carriera. Non ha invece mai trionfato allo Atp il classe 2004, sconfitto due volte ina Newport. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, conpianificati non prima delle 23.00 italiane (le 17.00 locali).