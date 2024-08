LIVE – Roma-Empoli De Rossi in conferenza stampa DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 agosto 2024) Alle 14:30 di oggi, sabato 24 agosto, Daniele Deterrà ladi presentazione della partita, match valevole per la seconda giornata di Serie A 2024/2025. Tanti i temi della vigilia, a partire ovviamente dall’esordio stagionale in un Olimpico interamente sold out. Ma l’argomento principale nella Capitale è quello legato a Paulo Dybala, che giovedì ha rifiutato l’offerta del club saudita Al-Qadisiyya. L’utilizzo dell’argentino in coabitazione con Soulè è un nodo da sciogliere. E Deinevitabilmente affronterà l’argomento. Quali saranno le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso? Scopriamolo insieme con unatestuale a partire dalle 14:30. Sportface.it vi terrà compagnia e non vi farà perdere neanche una parola di De, Dybala e mercato i tre temi caldi.