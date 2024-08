LIVE America’s Cup 2024 Preliminari in DIRETTA | dalle 14 00 i nuovi match race

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:47 Come accaduto ieri Luna Rossa sarà impegnata in un solo duello. L’imbarcazione italiana sfiderà Ineos Britannia nel terzodi giornata. 13:43 Buon pomeriggio e ben ritrovati nellascritta della terza giornata di regateall’Cup. Tra poco più di venti minuti via al primo dei quattroin programma. Buongiorno e benvenuti nellatestuale della terza giornata di regateall’Cup. Continuano ia Barcellona, con la classifica che va via via delineandosi in quelle che sono delle vere e proprie prove generali in vista dell’appuntamento clou della prossima settimana. Penultima uscita per Luna Rossa, che gareggerà contro Ineos Britannia. Imbarcazione italiana che ha brillato nel Day 2 dominando la sfida al cospetto di American Magic.