L’estate di un caregiver mai senza pensieri

(Di sabato 24 agosto 2024) La donna era in piedi, l’acqua al polpaccio, le spalle al mare, uno sguardo al bambino di sei o sette anni che andava avanti e indietro, per bucare le onde, un altro alla figura femminile distesa lì vicino. Lo sguardo sul bambino era fuggevole, quasi divertito. Era la donna a riva a imrla, su di lei indugiava, attenta a ogni movimento, la ruga in mezzo alla fronte che increspava il suo bel viso.