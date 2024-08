Lega | Vannacci ' mi dipingono come Satana ma cosa ho detto di estremista?'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Roma, 24 ago (Adnkronos) - "Non esiste giorno, dal primo agosto a oggi, che reti tv e giornali non parlino del sottoscritto. Pensavo di fare una vacanza tranquilla". Ospite dei caffè della Versiliana, Roberto Vanacci ha parlato dell'attenzione mediatica che si è scatenata attorno a lui e alle sue mosse politiche. "Sono diventato un punto di riferimento, mi si continua a dipingereil grande male, a fomentare l'idea del grandeche dovrei rappresentare. Mi danno dell', ma mi piacerebbe sapere quale delle mie frasi sono da. Il fatto che sono conservatore, per la sovranità , l'identità dei popoli?". "Anche la fisionomia, perché no? Esiste. I tratti somatici non hanno nulla di negativo, esistono. Nessuno vuole tributare un valore positivo e negativo all'aspetto esteriore, ma esiste. Non considero la mia una posizione", ha proseguito l'eurodeputato.