L’eccidio del Padule di Fucecchio Volevano uccidere i partigiani Fecero saltare in aria i bambini

(Di sabato 24 agosto 2024) Fu una delle stragi più terribili della Seconda guerra mondiale. Ottant’anni fa, il 23 agosto 1944, l’esercito nazista trucidò indiscriminatamente 174 persone, inclusi neonati,e anziani, all’interno deldi, fra Pistoia e Firenze. Inera stimata una presenza di 200-300; in realtà gli elementi accertati erano trenta. Nell’estate del 1944, infatti, la zona ospitava sfollati, molti erano semplici contadini, in fuga verso una zona più al riparo dai continui rastrellamenti tedeschi. Tra loro c’erano MFaustina Arinci, consciuta come Carmela, 92 anni, sorda e cieca, fatta esplodere con una bomba a mano infilata in una tasca del grembiule, e MMalucchi, la più piccola vittima del, ammazzata all’età di 4 mesi.