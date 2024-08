Lecce la truffa di taxi e navette | evasione da 270mila euro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) I finanzieri del Comando Provinciale dihanno intensificato l'attività a contrasto dell'economia sommersa in materia di servizi die dinon autorizzati lungo tutto il tratto costiero salentino. A Tricase, Casarano e Porto Cesareo controllati circa 100 veicoli e accertato nei confronti di 17 persone l'esercizio abusivo di noleggio con conducente. Le fiamme gialle hanno riscontrato redditi non dichiarati per circa 270.000