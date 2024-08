Lazio Pellegrini su Instagram | Sto bene ed il peggio è passato Ho sentito la vicinanza di tutti a parte qualche subumano

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 agosto 2024) Lucastadopo l’incidente in auto di ieri. A tranquillizzare i tifosi è lo stesso terzino della, che ha affidato alle storieil suo messaggio: “Grazie aper la, stoed il. Vi homolto vicino, laziali e non fatta eccezione per. Con affetto, Luca“.su: “Stoed il. Holadi, a” SportFace.