Lampedusa otto sbarchi da mezzanotte | approdati 403 migranti

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 24 agosto 2024) Altri 102sono sbarcati adopo che due motovedette della guardia costiera hanno soccorso 3 barchini con a bordo 33 (3 donne e 4 minori), 32 (9 donne e 6 minori) e 37 (3 donne e 7 minori) sedicenti marocchini, tunisini e algerini. Ihanno riferito d’essere partiti da Gabes e Kerkennah in Tunisia, pagando fino a 2.500 euro per la traversata. Salgono così a, per un