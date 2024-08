Lady Gaga un carnevale di chiome aspettando le nozze e la sua Harley Quinn

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di sabato 24 agosto 2024) Ciò che rende le scelte di bellezza dicosì interessanti è che, per quanto possano sembrare diverse, c'è sempre quella palpabile creatività personale che la contraddistingue. Così i suoi hairlook, da quelli istrionici ai low profile, parlano di lei e con lei. Attesa alla Mostra del Cinema di Venezia, in procinto di sposarsi, Mother Monster, anche in fatto di chioma, non delude mai