La Vuelta di Spagna? Parte dal supermercato | la scelta clamorosa | Video

(Di sabato 24 agosto 2024) Un inizio didisurreale: direttamente all'interno di undi Jerez de la Frontera con traguardo finale a Yunquera. I ciclisti hanno sfilato tra le casse del “Carrefour Jerez Sur” in quello che, a suo modo, è stato un evento storico. La sesta tappa della rassegna presentava un inizio scoppiettante come non mai visto. Surreale, forse, è il termine giusto, anche per i ciclisti come Primoz Roglic o di altri che ci hanno scherzato su prima di attraversare un lungo corridoio che portava all'uscita: "Siamo qui per correre o per fare la spesa?”, mentre erano fermi in fila a fianco alle casse. Per quanto peculiare però lanza della sesta tappa della2024 è ben lungi dall'essere la più stravagante tra quelle messe in piedi negli anni dagli organizzatori del giro ciclistico di