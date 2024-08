Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 agosto 2024) Nasce ‘CircQueer’ al Doc Show di viale Italia. Nel locale dei giardini storici, stasera, alle 19, una serata particolare che comprenderà innanzitutto il Podcast ‘Una chiacchierata sul mondo Queer, per proseguire con le esibizioni degli artisti con i brani di Crisalide, Aurora Bolioli, la Drag Queen Maruska (e tra gli artisti, Eddy Nardi, alla sua prima performance drag), l’arte acrobatica di Kilibre con Giordano Lombardo; dj Nick Spinatelli e Fabio Kinky. "Un programma tutto da godere – dice l’art director Stefano Di Gangi – per quello che in tanti desidereremo che la nostra città fosse ogni giorno. ‘CirQueer’ vuole dare spazio a tutte queste soggettività". Drag Queen in una foto di archivio