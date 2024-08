La nuova classifica dei tormentoni estivi 2024 conferma il successo di tre singoli

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 24 agosto 2024) Agosto sta per finire e questa è laaggiornata deie le rispettive certificazioni. Come sempre Tony Effe e Gaia battono tutti e i ComaCose, per la prima volta, segnano una discesa. Annala sua seconda posizione, come Tananai e Annalisa la terza posizione.