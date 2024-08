Justin Bieber diventa papà è nato il figlio Jack Blues l’annuncio sui social | Benvenuto a casa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Los Angeles, 24 agosto 2024 – Fiocco azzurro in. Èdella superstar del pope della modella Hailey. A dareè lo stesso neo, che su Instagram posta una tenera foto del piedino avvolto in una soffice coperta bianca. Poche parole per dare la notizia ai fan: "”. E la reazione dei follower non si è fatta attendere: in breve il post ha raccolto più di 5,5 milioni di like. I fan si sono subito congratulati con i neo genitori su Instagram, commentando: "Devi suonare quella canzone 'Baby' ancora una volta". La coppia ha annunciato a maggio che sarebberoti genitori, pubblicando foto della modella e imprenditrice Hailey, 27 anni, figlia dell'attore Stephen Baldwin, che culla il suo pancione.