Inter-Lecce Inzaghi ne cambia qualcuno | la probabile formazione

(Di sabato 24 agosto 2024) L’giocherà questa sera contro illa partita valida per la seconda giornata di campionato. Simonenedue rispetto al match con il Genoa, la. SCELTE –è la partita che vale la seconda giornata di campionato. Simonedovrà fare a meno di Lautaro Martinez per un affaticamento, ma non solo. Mancherà ancora Stefan de Vrij, infortunato di lunga data che però tornerà a breve. Tra le novità invece c’è il rientro di Piotr Zielinski, che ha saltato la prima con il Genoa e che oggi si presenta disponibile e pronto per l’esordio ufficiale con la maglia nerazzurra. Il tecnico piacentino fa due cambi per la gara: Benjamin Pavard prenderà il posto di Yann Bisseck, uscito non benissimo dalla trasferta di Genova dopo l’errore dell’ultimo minuto sul calcio di rigore procurato.