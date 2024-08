Incidente in scooter a Finale Ligure morto Pierantonio Rossi | Amante della vita sempre pronto a spendersi per gli altri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 agosto 2024) Cerro al Lambro (Milano), 24 agosto 2024 – Attivo in politica e nel sociale, 60 anni compiuti il 1° agosto, è scomparso dopo un tragicostradale, in Liguria,, residente a Cerro al Lambro, conosciuto in tutto il Melegnanese. Consulente finanziario, ex assessore e consigliere comunale di area centrista a Melegnano,si trovava in vacanza ad Alassio con la moglie Paola e la figlia Carolina. Nella giornata di ieri, venerdì 23 agosto, è andato a trovare un amico a; nel pomeriggio, sulla strada del ritorno, il tragico. Per cause ancora da accertare, il suo motorino si è scontrato con un’auto lungo la via Aurelia, nel tratto che da ponente conduce alla Sp 490, verso il casello autostradale . Sbalzato di sella, ha riportato un importante trauma cranico e diverse lesioni.