Il progettista del Bayesian | Solo un errore poteva farlo affondare L’unica possibilità? Il portellone laterale aperto

(Di sabato 24 agosto 2024) Viareggio, 24 agosto 2024 – “La mia valutazione? Ilha imbarcato acqua dal. Altrimenti, non sarebbe mai andato a fondo”. A ripercorrere le tappe che portarono al varo del fu Salute, poi ribattezzato, è Franco Romani, dell’ufficio progetti di Perini Navi. Romani, in questi giorni si è parlato tanto di. Che tipo di veliero era? “Era una nave che aveva delle particolarità. Faceva parte della serie dei 56 metri di Perini: dieci barche in tutto, una linea dunque più che consolidata. A differenza delle altre nove, che erano tutte dei clutch, quella andata a fondo a Palermo era uno sloop: aveva dunque unalbero, il più alto del mondo. E poi un enorme pozzetto davanti, di circa 8 metri, che consentiva di avere una zona living spettacolare. L’abbiamo costruita per un armatore olandese, poi ha cambiato proprietario e nome”.