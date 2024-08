Il Milan cade a Parma | decisivi Man e Cancellieri

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di sabato 24 agosto 2024) I ducali si impongono sui rossoneri in una partita piena di emozioni e con un gol annullato dal Var. Per gli ospiti arriva la prima sconfitta dell'era Fonseca dopo il pari nel finale contro il Torino. Festa al Tardini per i tifosi emiliani che hanno come obiettivo dichiarato la salvezza