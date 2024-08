Il generale alla fine cedette | disobbedì all’ordine assurdo e Parigi non bruciò

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 24 agosto 2024) “Sono ordini e io non li metto in discussione” afferma ilDietrich von Choltitz all’alba del 25 agosto 1944. “Ma se l’ordine fosse?”, replica il console svedese Raoul Nordl Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti