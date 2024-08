I 20 anni di Bergamo Sex fra club privé e pornodivi all’evento hard anche Rocco Siffredi

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di sabato 24 agosto 2024) (Adnkronos) –sex fa vent’, al via dal 30 agosto la manifestazione erotica nazionale: l’appuntamento dell’intrattenimento per adulti è alla discoteca Bolgia di Osio Sopra. Nel lontano 2004, Corrado Fumagalli, il direttore creativo, incontrò Roberto Legramanti, candidato alla carica di sindaco di Orio al Serio, che, in un’atmosfera di sincera goliardia, gli promise: “Fumagalli, se vinco le elezioni e divento sindaco, ti faccio fare ilSex nel mio paese!”. Una promessa mantenuta, che vide l’evento trasferirsi nel tendone utilizzato dal partito della Lega Nord, dove, terminate le feste politiche, subentrava l’erotismo diSex frae coppie trasgressive. Da questo episodio ha preso il via una delle manifestazioni più longeve e attese del settore, che quest’anno celebra il suo 20°versario.