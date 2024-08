Grosso incendio nella periferia di Pianura

Leggi tutta la notizia su ilblogdigio

(Di sabato 24 agosto 2024) Dall’alba di questa mattina i VV.FF. sono impegnati a gestire undivampato in Via Provinciale. Bruciano i capannoni di un’azienda alimentare e per motivi di sicurezza è stata sospesa la circolazione ferroviaria in quel tratto. Comunicato del Sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni: “É in corso un CCS in Prefettura con il ViceprefettodiIl Blog di Giò.