Griglia di partenza F1 GP Olanda 2024 | Norris in pole position Leclerc 6 Sainz in sesta fila

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 agosto 2024) Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP d’, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Zandvoort. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista dellae si è definita ladiper la gara di domenica 25 agosto. Lo spettacolo non è mancato sull’iconico tracciato, dove la pioggia e il vento stanno condizionando il fine settimana. Landoha conquistato ladel GP d’, primeggiando nelle qualifiche disputate al volante della Red Bull. Il pilota britannico è riuscito a beffare l’uomo più atteso della vigilia, ovvero il padrone di casa Max Verstappen. Il tre volte Campione del Mondo si è dovuto accontentare della seconda piazza con la sua Red Bull, precedendo l’altra McLaren di Oscar Piastri e la Mercedes di George Russell.