Gp Olanda Ferrari in difficoltà e guai per Sainz Leclerc | Siamo indietro

(Di sabato 24 agosto 2024) (Adnkronos) – George Russell con la Mercedes davanti a tutti oggi 23 agosto nella prima giornata di prove libere del Gp d’, che segna la ripresa del Mondiale 2024 di Formula 1 dopo il break estivo. Laè ine si ‘spaventa’ per un problema al cambio accusato da Carlos. A Zandvoort, la prima sessione di prove libere viene pesantemente condizionata da pioggia e vento. E’ la seconda sessione, quindi, a consentire ai team di studiare in vista delle qualifiche di sabato 24 agosto e per la gara di domenica 25 agosto. Russell gira in 1’10”702 precedendo la McLaren di Oscar Piastri (1’10”763) e la Mercedes del compagno Lewis Hamilton (1’10”813). Quarto tempo per l’altra McLaren di Lando Norris (1’10”961) seguito dalla Red Bull di Max Verstappen (1’10”986). La migliore delleè quella di Charles, nono con un giro in 1’11”443.