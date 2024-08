Gotti | Contro l’Inter passo avanti! Dobbiamo trovare equilibri

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 24 agosto 2024) Intervenuto in conferenza stampa dopo Inter-Lecce, Lucaha analizzato cosa non è andato nella prestazione della sua squadra, uscita sconfitta per 2-0 da San Siro.– Lucaanalizza così la prestazione del suo Lecce, dopo il 2-0 di questa sera a San Siro: «Siamo stati bravi su tante situazioni in area di rigore, anche sulle scelte, mettendo in conto le qualità che hanno i giocatori dela metterti in difficoltà. È di sicuro unin, l’ottica è quella adesso di andare aglie le capacità che nel corso del campionato possano consentirci di essere diversamente pericolosi. Chiaro che in queste partite è più complicato. Nel primo gol è mancato qualcosa, abbiamo sbagliato perché potevamo anche riposizionarci».