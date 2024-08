Giornata del cane Vip italiani tutti pazzi per i quattrozampe

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di sabato 24 agosto 2024) (Adnkronos) – Il 26 agosto si celebra l’International Dog Day, lamondiale del, e quello tra l’uomo e il suo ‘amico più fedele’ è un amore che dura da sempre. “La fedeltà di unci insegna che l’amicizia può durare per sempre”, si dice nel film tratto da una storia vera ‘Hachiko – Il tuo migliore amico’ con Richard Gere. E lo sanno bene anche molti volti dello ‘star-system’ italiano, a partire da Michelle Hunziker con Lilly e Leone, Simona Ventura con Hugo e Antonella Clerici con Simba ed Argo. L’amore per ‘Fido’ è entrato anche nelle case di Alessia Marcuzzi con Brownie, di Federica Pellegrini con Vanessa, Cesare, Rocky e Bianca, di Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser con Ercole ed Aspirina e Filippa Largerback con Whisky. Tra i ‘very important people’ c’è anche chi adotta i cani meno fortunati, come Tiziano Ferro.