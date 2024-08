Gilardino Genoa | Che gol di Pinamonti! Bisogna saper soffrire

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 24 agosto 2024) Le parole di Alberto, tecnico del, dopo la vittoria ottenuta dai rossoblù contro il Monza in trasferta all’U-Power Stadium Albertoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria delcontro il Monza. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Sono stremato per il secondo tempo, felice per quello che