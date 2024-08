Germania nei video i momenti successivi all’attacco di Solingen | le indagini della polizia i soccorsi e i corpi a terra

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) È ancora caccia all’uomo in, con un grande dispiegamento di forze, per individuare e catturare l’uomo che ieri sera ha accoltellato a caso dei partecipanti a una festa per i 650 anni dalla fondazionecittà diuccidendo 3 persone e ferendone altre 8 (5 in gravi condizioni), secondo l’ultimo bilancio. Nelle immagini pubblicate sui social gli istantiL'articolo, neidi: le, ie iproviene da Il Fatto Quotidiano.