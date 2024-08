Gaza proposta Usa | ‘no’ di Hamas a modifiche all’accordo con Israele

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 24 agosto 2024) Il gruppo palestinese accusa gli Stati Uniti di diffondere messaggi positivi sui negoziati per rafforzare la campagna di Kamala Harrissembra intenzionata a rifiutare leall'ultimadegli Stati Uniti per un accordo condi cessate il fuoco e per la liberazione degli ostaggi per quanto riguarda il valico di Rafah e