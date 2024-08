Formazioni ufficiali Brighton-Manchester United | Premier League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 agosto 2024) Ledi, partita valida per la seconda giornata della. Testa a testa tutto da seguire tra due squadre che hanno ottenuto tre punti al debutto stagionale: in particolare, gli uomini di Hurzeler hanno rifilato un pesante 0-3 a domicilio all’Everton, mentre i Red Devils hanno faticato a trovare la via della rete contro il Fulham, e sono stati “salvati” da un gran gol di Zirkzee allo scadere. Di seguito le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesaSportFace.