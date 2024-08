Fonti di Pescaia domani alle 2115 Pierino e il Lupo

Leggi tutta la notizia su lanazione

sera,21,15,di, a salire sul palco sarà il direttore artistico dei Teatri di Siena, Vincenzo Bocciarelli, con 'e il'. Ad accompagnare la sua voce, nell'opera per narratore e orchestra di Sergej Prokof'ev, sarà la Unconventional Orchestra di Amat. Subito dopo andrà in scena un secondo spettacolo, a completare la serata: 'Il carnevale degli animali' di Camille Saint Saëns con la voce di Paola Benocci, accompagnata in scena dal Btto di Siena diretto da Marco Batti. Stasera, sempre21,15di, il cartellone di 'Sboccia l'estate' propone 'Amore Amaro', co-produzione della Compagnia Francesca Selva e Theatre du Centre-AvignonOFF 2014, che rivisita in chiave contemporanea la storia di Romeo e Giulietta. Sul palco, i danzatori Luciano Nuzzolese e Claudia Mazziotti, per la regia di Marcello Valassina.