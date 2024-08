Flor una storia di adolescenza e formazione Con un cortometraggio e un sonoro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) “L’amicizia nasce dallo stesso seme dell’amore. Poi mette le radici più a fondo.” Ernesto, il protagonista di(Spartaco Edizioni), il nuovo romanzo di Donato Cutolo, l’ha capito che era adolescente che l’amore può avere forme diverse ma che la sostanza è sempre la stessa.è un romanzo di, di scoperte. Un affresco tenero e a tratti poetico che immerge il lettore in un mondo che sta cambiando. I luoghi sono accennati ma si capisce che ci si trova nell’Argentina della dittatura. E in quel mondo il protagonista diventa grande, conosce la povertà e l’ingiustizia nel villaggio di pescatori, Blanco. Un villaggio in ginocchio a causa della siccità e dei militari che hanno preso il potere. Ernesto soffre di attacchi di panico, oltre ai compagni di classe, con cui condivide poco, non ha amici e non esce mai di casa.