Fiorentina-Venezia probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di sabato 24 agosto 2024) Primo impegno interno in campionato per la, a caccia contro ildella prima gioia stagionale dopo il pareggio dell’esordio nel torneo in quel di Parma ed il 3-3 del “Franchi” contro la Puskas Akademia, negli spareggi di Conference che prevedono la prossima settimana il return