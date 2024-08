Fiorentina-Venezia i provvedimenti di circolazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 agosto 2024) Firenze, 24 agosto 2024 - Domani, domenica 25 agosto allo stadio Franchi torna il campionato di serie A. Alle 18.30 lascenderà in campo contro il. Su disposizione della Questura sarà istituita nella zona dello stadio una serie didi. Si tratta della consueta serie di divieti di sosta e transito in vigore a partire da otto ore prima del fischio d’inizio. In viale Fanti (fra via Amari e viale Malta per la, e fra via Amari e il numero civico 203 per la sosta, controviali compresi) e viale Cialdini i divieti saranno in vigore rispettivamente a partire da cinque ore (sosta) e tre ore prima (transito) del fischio d’inizio.