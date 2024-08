Ferrovie linea Firenze-Roma | completati i lavori del viadotto Paglia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 agosto 2024), 24 agosto 2024 – Si sono conclusi la scorsa notte, come da programma, iavviati lunedì 12 agosto da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) per la manutenzione straordinaria delnei pressi di Orvieto lungo laalta velocità. I treni veloci, temporaneamente deviati sullaconvenzionale tra Chiusi e Orvieto per consentire l’attività dei cantieri, da oggi tornano a percorrere laalta velocità. Come prevedono le norme in caso di rinnovo dell’infrastruttura, la piena velocità nelle tratte interessate daidovrà essere raggiunta gradualmente. Per questo motivo, fino al 25 agosto, è previsto un aumento dei tempi di viaggio già visibile sui sistemi di acquisto delle imprese ferroviarie.