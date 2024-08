Fda ammette Nessuna prova dell’esistenza in natura del vaiolo delle scimmie né di contagi; la dichiarazione alla cacciatrice di fake news sui virus

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di sabato 24 agosto 2024) In qualità di direttore della Divisione per la Libertà di Informazione della Fda - Food and Drug Administration degli Stati Uniti d'America, Sarah B. Kotler ha risposto con una mail alle domande sul “” poste da Christine Massey, ex biostatistica, che da quasi 30 anni indaga in ma