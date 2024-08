Fabio Ravasio un indagato | L’omicidio progettato per tre mesi la moglie non lo sopportava più e voleva i soldi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024)di, il 52enne travolto da un’auto lo scorso 9 agosto a Parabiago, nel Milanese, sarebbe statoper circa tre. È quanto ha messo a verbale uno degli indagati, spiegando che Adilma Pereira Carniero, 49 anni, anche lei fermata per omicidio, lo aveva contattato diverso tempo prima per esporgli la sua idea di uccidere il compagno, con il quale continuava a convivere nonostante la fine della loro relazione. In ballo però ci sarebbero stati 3 milioni di euro di patrimonio. “Mi aveva detto personalmente che nonpiù il marito – ha spiegato agli investigatori il complice, successivamente incaricato insieme a un altro di fare ‘da palo’ -, e che quindi louccidere. Adilma, in quella occasione, mi disse che puntava anche a impossessarsi dei beni di. Mi chiese di collaborare”.