F1 GP Olanda | tre posizioni di penalità ad Hamilton partirà quindicesimo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 agosto 2024) Il Gran Premio d’di Lewissi preannuncia tutto in salita. Il pilota della Mercedes, che durante le qualifiche non ha superato il taglio per il Q3, è stato penalizzato di treha infatti fatto impeding su Sergio Perez in curva nove, mettendo poi il messicano in difficoltà. Il numero 44 domani scatterà dunque dalla quindicesima posizione in griglia. F1, GP: trediadSportFace.