F1 | Gp Olanda Incidente Sargeant e pochi giri nelle terze libere

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di sabato 24 agosto 2024) Sessione interrotta dalla bandiera rossa, nessuna conseguenza per il pilota ZANDVOORT () - Terza e ultima sessione di provesul circuito di Zandvoort, per il Gran Premio d', ancora una volta con condizioni di bagnato estremo a indirizzare sensibilmente il lavoro dei piloti in pist