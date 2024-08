Exploit Genoa in casa del Monza decide Pinamonti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 24 agosto 2024)(ITALPRESS) – Ilconquista tre punti in trasferta con il minimo sforzo. I rossoblù imbrigliano unparso ancora in rodaggio, ben lontano dalla forma migliore e troppo in ombra con i suoi uomini faro. I liguri, invece, colpiscono nel recupero del primo tempo e legittimano la vittoria con un secondo tempo tutto sostanza. In avvio i brianzoli faticano ad alzare il baricentro. Centrocampo bloccato, Pessina e compagni non sveltiscono la manovra. Un tiro di Messias (18?) non procura danni. Così mentre Badelj perde il tempo giusto (20?), il tempo passa ed al 37? una conclusione difinisce altissima. La prima frazione sta per finire tra qualche sbadiglio e qualche mugugno mentre Bani lascia il posto a Vogliacco. Nel recupero, invece, succede di tutto.