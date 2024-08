Elezioni Usa Robert Kennedy Jr si ritira dalla corsa e appoggia Trump | “Ci farà uscire dalle guerre”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 24 agosto 2024)F.Jr, candidato come indipendente alledegli Stati Uniti, ha detto che "sospenderà" la sua campagna elettorale, non presentandosi negli Stati dove il risultato è più incerto, e ha dato il suo sostegno a Donald: "Non volete un presidente che ci facciaguerre e ricostruisca la classe media?", ha detto alla folla.