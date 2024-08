Donald pro-cripto mette paura agli squali

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di sabato 24 agosto 2024) Il tycoon annuncia una piattaforma in cui utilizzare le monete digitali in alternativa alle banche e alla finanza tradizionale. L’idea si fa strada anche nell’area extra euro: gli istituti centrali di Svizzera e Norvegia investono in attività legate al Bitcoin. «Le valute alternative sono numerate e quindi preziose, come il metallo giallo». Lo speciale contiene due articoli.