Cremonese-Carrarese sabato 24 agosto 2024 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali convocati quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di sabato 24 agosto 2024)hanno perso all’esordio in campionato, entrambe in trasferta. I lombardi 1-0 contro il Cosenza mentre i toscani 2-1 a Cesena. La sconfitta della squadra di Stroppa ovviamente ha fatto molto più rumore perché non è un mistero per nessuno che l’obbiettivo è il ritorno in Serie A, mentre gli uomini di Antonio InfoBetting: Scommesse Sportive e