Cos' è il Nuovo Partito Comunista Italiano? Polemiche per la lista di proscrizione online

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 24 agosto 2024) Il(NPCI) è un'organizzazione politica poco conosciuta, che opera ai margini del panorama politico. Di recente, ha attirato l'attenzione per le sue posizioni e per alcune dichiarazioni controverse. Sebbene la sua presenza sia limitata, il NPCI è noto per i contenuti che hanno sollevato discussioni pubblicate. Un episodio che ha destato particolare