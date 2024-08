Confagricoltura JTI Italia e Caritas insieme per il reinserimento di detenuti ed ex detenuti nel mondo del lavoro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) È stato presentato oggi al Meeting di Rimini “Ripartiamo dalla Nostra Terra”, l'iniziativa di Agricoltura Sociale che prevede l'attivazione di 6 tirocini formativi e lavorativi in ambito agricolo; l'evento di presentazione si è aperto con i saluti del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, che ha sottolineato l'importanza di questo genere di percorsi per creare un impatto positivo nelle comunità Rimini, 23 agosto 2024 - Agricoltura come sinonimo di riscatto esociale: è questa la filosofia che ha guidato, JTInella realizzazione del progetto “Ripartiamo dalla Nostra Terra. L'Agricoltura Sociale”, presentato oggi alla 45esima edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli a Rimini.