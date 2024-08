Collissione tra navi da diporto a Ponza

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 24 agosto 2024), 24 agosto 2024 – È da poco iniziato l’ultimo weekend di agosto ed i flussi turistici nelle isole pontine, anche grazie al meteo favorevole, sembrano non cessare d’intensità. Nel pomeriggio di ieri, la rada diè stata interessata da una collisione avvenuta tra due unità da; i conduttori e passeggeri sono rimasti illesi mentre una delle due unità ha subito danni non significativi nella parte prodiera dello scafo, motivo per cui si trova attualmente ormeggiata presso un locale cantiere navale per le riparazioni del caso. L’assistenza e soccorso a cura dei militari della Guardia Costiera è stata immediata, così come l’avvio della conseguente attività di inchiesta, necessaria per accertare le dinamiche degli eventi.