Ciclismo Mischa Bredewold vince il Classic Lorient Elisa Balsamo quarta tre azzurre in top-10

(Di sabato 24 agosto 2024)ha vinto laAgglomératin, appuntamento del calendario World Tour difemminile andato in scena in terra francese lungo un percorso vallonato di 158 km con partenza e arrivo a Plouay. L’olandese del Team SD Worx-Protime ha attaccato quando mancavano cinque chilometri al traguardo insieme alla statunitense Chloe Dygert (Canyon/SRAM Racing) e alla tedesca Liane Lippert (Movistar), riuscendo poi a fare la differenza nel finale nei confronti delle due rivali. La Campionessa d’Europa ha conquistato l’undicesimo successo della propria carriera, il quarto della stagione. Il grosso del gruppo è stato regolato da: la velocista della Lidl-Trek ha avuto la meglio in volata, conquistando il quarto posto davanti all’olandese Karlijn Swinkels e a Eleonora Gasparrini (coppia dell’UAE Team ADQ).