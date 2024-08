Chi sarà il nuovo preparatore atletico di Sinner? C’è la pista di un ex di Djokovic

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 agosto 2024) Wind of change. C’è un vento di cambiamento nella squadra di Jannik, dopo il noto caso della positività al Clostebol e l’assunzione involontaria certificata dal Tennis Integrity Agency (Itia). Il n.1 del mondo ha dovuto affrontare mesi difficili, non potendo rivelare i particolari della vicenda come previsto dal regolamento ITF in queste situazioni specifiche. Dopo la comunicazione della sentenza al termine dell’iter processuale che ha scagionatodalle accuse, in attesa di un eventuale ricorso della WADA, una decisione è stata presa, ovvero il licenziamento di Umberto Ferrara e di Giacomo Naldi, ritenuti responsabili della contaminazione causata dell’ormai arcinoto spray. “Per prima cosa voglio dire che hanno avuto un ruolo notevole nella mia carriera. Abbiamo lavorato insieme due anni, abbiamo fatto un lavoro incredibile insieme, con grandi successi.